Власти России рассматривают ограничения на экспорт дизтоплива для перекупщиков

Фото: Максим Платонов

В правительстве России обсуждают возможность введения временного запрета на вывоз дизельного топлива за пределы страны для трейдеров, нефтебаз и других участников топливного рынка, сообщает «Интерфакс».

Вопрос о временном эмбарго для непроизводителей на экспорт дизеля обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. По словам одного из источников, запрет может быть направлен на предотвращение ситуации, когда объемы, предназначенные для внутреннего рынка, уводятся за рубеж.

Пресс-служба Минэнерго подтвердила разработку механизма, который позволит ограничить экспорт дизельного топлива предприятиями, приобретающими товар на биржевых торгах. При этом производители смогут продолжать экспортировать топливо без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта.

Проект соответствующего нормативного акта сейчас проходит процедуру межведомственного согласования. Детали реализации запрета и сроки его введения пока не уточняются.

Стоит подчеркнуть, что в мае российское правительство приостановило до 30 июня 2024 года действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива. Однако ограничения будут действовать с 1 июля по 31 августа.