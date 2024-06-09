Российские школьники выиграли 8 медалей на Азиатской физической олимпиаде

Фото: Максим Платонов

Российские школьники выиграли пять золотых и три серебряные медали на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения страны.

— Пять золотых медалей и три серебряные получили ребята из российской сборной на 24-й Азиатской физической олимпиаде (APhO 2024), которая прошла в Малайзии. За награды боролись 28 команд школьников из 27 стран, — отмечено в сообщении.

Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. Олимпиада проходит по правилам Международной физической олимпиады и включает в себя теоретический тур и практические испытания.

Елизавета Пуншева