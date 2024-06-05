Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения участника СВО в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Татарстану Василию Липскому организовать проверку и представить доклад по факту инцидента.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о том, что в Татарстане группа подростков избила участника специальной военной операции. Инцидент был зафиксирован на камеру и опубликован в интернете.

В конце мая Бастрыкин также запросил доклад о ходе расследования гибели ребенка в бассейне в Татарстане. Так, 30 мая в бассейне комплекса «Жемчужина» в селе Новошешминске было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками утопления.