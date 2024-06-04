Волейболисты FLAMAX заняли второе место в дивизионе «Рубин»

Фото: предоставлено OOO "ФЛАМАКС"

Завершился регулярный сезон в Лиге чемпионов бизнеса по волейболу. Первые выходные лета корпоративные команды использовали для проведения заключительных игр второго круга.



В разной степени успешными получились 9-й и 10-й туры для волейболистов FLAMAX. Сначала они уступили «Экономике Москвы», 2-0, после чего одержали техническую победу над «Россельхозбанком». Так или иначе, в итоговой турнирной таблице дивизиона «Рубин» наша команда впервые в истории заняла высокое 2-е место.

Рассказывает капитан FLAMAX и руководитель интернет-магазина FLAMAX.SHOP Никита Артемов:

«Наш второй сезон в Лиге чемпионов бизнеса закончился успешно. Если вспомнить, в дебютном для нас прошлом году мы не смогли пробиться в тройку сильнейших. Поздравляю своих одноклубников с отличным результатом, по ходу чемпионата мы набрали хорошую спортивную форму, конкурентно смотрелись в матчах против лидеров дивизиона — «Первого канала»! К сожалению, для участия в заключительных турах мы с трудом собрали состав, многие ребята в конце сезона были уже «на травмах». Вероятно, из-за этого и уступили в последнем поединке: играли впятером против «Экономики Москвы», но это не помешало нам финишировать на 2-м месте!

Отдельные слова благодарности хотели бы сказать коллективу производственного предприятия FLAMAX и лично генеральному директору Фиргату Зиганшину. Мы ощущали Вашу поддержку в течение всего сезона, и это в значительной степени стимулировало нас показать свой максимум!»

Турнир «Лига чемпионов бизнеса» проводится на базе спортивного комплекса «Олимпийская деревня» в Москве. В соревнованиях принимают участие 72 коллектива. Система розыгрыша основана на делении команд по дивизионам, в зависимости от уровня спортивной подготовки.

Команда FLAMAX дебютировала в осеннем сезоне 2023 г. Цвета нашей корпоративной сборной защищают 25 волейболистов-любителей, в том числе капитан — руководитель интернет-магазина FLAMAX.SHOP Никита Артемов.

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