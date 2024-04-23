В Госдуму внесут изменения в закон об антикоррупционной экспертизе

Сенаторы Российской Федерации и депутат Государственной думы И.А. Панькина внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Авторы законопроекта предполагают внесение изменений в федеральный закон об антикоррупционной экспертизе. В частности, предлагается дополнить закон пунктами об участии органов публичной власти в федеральных территориях в антикоррупционной экспертизе.

Также изменения коснутся проведения таких экспертиз в отношении нормативных правовых актов, издаваемых органами публичной власти на федеральных территориях.



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Анастасия Фартыгина