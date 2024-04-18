Татарстан оказался вторым в ПФО по количеству разыскиваемых лиц в I квартале 2024 года

Фото: Реальное время

В I квартале 2024 года в Татарстане разыскивалось 1 437 человек, узнало «Реальное время» на основе данных МВД России. По этому показателю республика оказалась второй в Приволжском федеральном округе. Больше всего человек в ПФО разыскивалось в Самарской области — 1 447. Для сравнения, за весь 2023 год в Татарстане разыскивалось 2 778 человек.

Замыкает первую тройку регионов Нижегородская область. Там за январь — март этого года в розыске находилось 1 407 человек. Далее идут Пермский край (1 252) и Башкортостан (1 191). Также в десятке среди регионов ПФО — Саратовская (1 014), Пензенская (556), Оренбургская (531), Кировская (514) области и Удмуртия (464).

Пропавших без вести в Татарстане в I квартале 2024 года разыскивалось 544 человека, скрывавшихся от правоохранительных органов — 881. Из числа пропавших без вести в республике за первые три месяца года установлено 59 лиц, скрывавшихся от правоохранителей — 257. Всего в Татарстане удалось установить 326 лиц, находившихся в розыске.

В целом по Приволжскому федеральному округу в I квартале 2024 года в розыске находилось 11 256 человек, по России — 79 489. Для сравнения, в Москве в розыске находилось 9 905 человек. Среди федеральных округов ПФО оказался на втором месте, лидер — ЦФО (21 506), замыкает топ-3 СКФО (9 278).

За январь — март 2024 года в ПФО разыскивалось 4 790 пропавших без вести, 6 355 — скрывавшихся от органов дознания, следствия, суда. При этом установлено пропавших без вести в округе всего 250 лиц, скрывавшихся — 1 689. Всего в ПФО за первые три месяца года установлено 2 002 лица, находившихся в розыске.

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Артем Гафаров