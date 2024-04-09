В Казани пройдет 3 этап Спортивного Фестиваля «Национальная Лига Плавания»

Казань примет третий этап спортивного фестиваля «Национальная Лига Плавания». Он состоится 20–21 апреля на базе спортивного комплекса «Олимп». Об этом сообщает Министерство спорта Татарстана.

Участниками детского турнира по плаванию станут около 700 детей-спортсменов из Татарстана и других регионов России. Во взрослом фестивале примут участие 6 команд из 12 спортсменов старше 18 лет.

Ожидается участие трехкратного чемпиона мира на короткой воде, чемпиона Европы Олега Костина, заслуженного мастера спорта Республики Татарстан, финалистки и участницы трех Олимпийских игр Яны Мартыновой, действующего чемпиона и рекордсмена мира в категории «Мастерс» Андрея Курносова и других именитых спортсменов.

Все они сразятся за медали и призовой фонд в размере 120 000 рублей. Команда, которая станет победителем годового зачета фестиваля, получит 1 200 000 рублей.

В этом сезоне этапы фестиваля уже прошли в Москве и Новосибирске. После Казани соревнования примут Калининград, Санкт-Петербург, Саранск и Иваново.

Напомним, сильнейшие пловцы России разыграют путевки на Игры БРИКС на чемпионате России в Казани. Он пройдет с 14 по 19 апреля. Во Дворце водных видов спорта соберутся более 700 спортсменов, которые будут соревноваться за звание чемпиона страны и за право выступить в составе сборной России на международных соревнованиях — Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных Играх дружбы.

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Рената Валеева