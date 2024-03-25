В Татарстане продолжается реализация программ капитального ремонта

В Татарстане активно реализуются программы капитального строительства и ремонта. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На сегодняшний день в Татарстане в рамках национального проекта «Образование», двух государственных и четырех республиканских программ ремонтируют 185 объектов. Среди них:

семь детских садов, работы выполнены на 21%. Три объекта начнут ремонтировать в апреле;

15 школ и образовательных центров, подрядчики уже начали работы. Еще на 20 объектах ремонт начнется во время каникул;

четыре ресурсных центра, выполнено 19% работ;

два общежития, выполнено 8% работ.

Также в Татарстане продолжается ремонт в медицинских учреждениях. Из 137 объектов работы идут на 42 фельдшерско-акушерских пунктах, выполнено 24% работ. На 40 объектах приступят к работам до конца апреля. Из 25 поликлиник работы ведутся на 15, выполнено 11%. На этой неделе завершили ремонт поликлиники в селе Сарманово. На девяти объектах приступят к работе до конца апреля. В 18 из 24 стационаров работы уже ведутся, строительно-монтажные работы выполнены на 12%.

Еще один важный аспект — реализация культурных и молодежных проектов. В отрасли культуры в работе находятся 24 объекта, из них:

пять детских школ искусств — выполнено 19%;

пять других учреждений культуры — выполнено 13%.

По линии молодежной политики в Татарстане реализуется 27 проектов, на шести из них уже ведутся работы (6% выполнения). Еще по одному законтрактованному лагерю в Казани приступят к ремонту с 25 марта. Также начаты работы по трем подростковым клубам, выполнено 8%.

Что касается экологии, то в Татарстане проводятся ремонтные работы на гидротехнических сооружениях, расчистка русел рек и очистка озер. Всего в работе 21 объект, из них на десяти работы уже идут, выполнено 20%. К остальным 11 объектам приступят до конца апреля.

Кроме того, по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства лесного хозяйства РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и Министерства спорта РТ реализуется по одной республиканской программе. Работы ведутся на:

16 объектах социального обслуживания населения, выполнено 20% работ. По пяти объектам приступят в ближайшие две недели, еще по шести — в мае;

шести зданиях лесничеств, выполнено 15%. По одному оставшемуся объекту приступят в мае;

в десяти объектах по линии Минсельхоза РТ, на этой неделе завершены работы на одном объекте в Буинске. Выполнение программы в целом составило 43%. По двум оставшимся объектам приступят к работе до конца апреля.

Отдельно на совещании обсудили реализацию программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В текущем году в программу включены 763 дома. Объем финансирования программы составляет 8 млрд 468 млн рублей. Уже определены подрядные организации по 653 домам. В части проторгованных объектов работы начаты по 252 многоквартирным домам в 28 муниципальных образованиях. Выполнение СМР составляет 8%, сезонных видов работ — 3%.

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Разиль Самигуллин