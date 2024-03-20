Акции «Росбанка» после роста перешли к снижению вслед за бумагами «ТКС Холдинга»

Акции «Росбанка» после роста на 8,5% (до 153 рублей за штуку) на новостях о цене размещения ценных бумаг «ТКС Холдинга» в рамках допэмиссии для покупки «Росбанка» перешли к снижению. В ходе торгов в среду они теряют в цене 7,4%, опустившись до 130,6 рубля за штуку.

При этом акции МКПАО «ТКС Холдинг», упавшие на корпоративных новостях на 6,7% (до 3 035 рублей за штуку), сократили темпы снижения до 3,8% (3 130 рублей за штуку).

Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал смешанную динамику. Консолидация цен blue chips произошла на фоне дорожающей нефти и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин