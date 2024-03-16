Аллерголог дала рекомендации населению во время сезонной аллергии

Фото: Максим Платонов

Руководитель Городского аллергоцентра Виктория Делян рассказала изданию «Реальное время» о рекомендациях которым необходимо следовать во время сезонной аллергии.

Виктория Делян объяснила, что в период сезона аллергии пациенты могут себе помочь не только медикаментозным лечением, но и прибегая к несложным режимным моментам. Например, соблюдать гипоаллергенный режим, а именно уменьшить пребывание на улице, не заезжать в лес, парки или сады, для того чтобы не было контакта с аллергенами.

В том числе не стоит открывать окна в доме, чтобы не залетела пыльца. Также рекомендуется использование увлажнителей и очистителей воздуха. Также выходя на улицу нужно надевать очки, чтобы пыльца не попадала в глаза и нужно надевать медицинскую маску для защиты дыхательных путей. Придя домой нужно принять душ, помыть голову и поменять одежду, для смыва пыльцы и прекращения контакта с ней.

Некоторые пациенты также должны соблюдать гипоаллергенную диету, это касается тех, у кого есть аллергия на цветение. Виктория Делян отметила, что их около 25% от общего количества пациентов. У таких людей есть аллергия на некоторые виды растительной пищи. При проявлении аллергического ренита у пациента появляется ряд симптомов: зуд, краснота, отек в области слизистой оболочки рта. Именно эти люди должны следовать гипоаллергенной диете.

Виктория Делян добавила, что у пациентов у которых аллергия на пыльцу березы, также могут реагировать на употребление яблок, груш, вишни, персика и остальных косточковых продуктов. При аллергии на полынь, пациенты могут реагировать на цитрусовые и подсолнечные. Подобные реакции могут быть индивидуальны.

Простое средство избежания реакции на цветение, это промывание носа, которое поможет облегчить состояние пациента. Для данной процедуры существует большое количество аэрозолей и спреев на основе морской воды. Выполняя промывание, с поверхности носа смывается аллерген и продукты его воспаления. Это приводит к уменьшению симптомов заболевания, уменьшению потребности в медикаментах и приводит к улучшению качества лечения.

Врач также отметила, что рекомендуется использование барьерных методов, а именно назальных спреев привалин, нозоваль, квамарис экторин (можно использовать без консультации с врачом). Они создают на поверхности слизистой носа пленку, которая уменьшает контакт слизистой оболочки с аллергенами, за счет этого уменьшается клиническое проявление аллергического ренита.

Виктория Делян также рассказал об алгоритме поведения пациента во время цветения. Утром необходимо промыть нос, чтобы смыть продукты аллергического воспаления, затем нужно закапать выписанные врачом спреи, таблетки стоит принимать по необходимости. Перед выходом на улицу стоит использовать барьерные методы. После возвращения домой, нужно принять душ, промыть полость носа и закапать лекарственные препараты. Если этим дополнять медицинское лечение, то состояние улучшиться быстрее.

Врач резюмировала, что не стоит принимать антигистаминные препараты без консультации с врачом. Поскольку количество подобных медикаментов очень велико, и у каждого есть свои нюансы назначения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин