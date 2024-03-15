В городе Болгаре напротив районной больницы появился «снежный» проход
Читатели интернет-газеты «Реальное время» обратились в редакцию, поделившись наблюдением о сооруженном через сугроб проходе к подстанции в городе Болгаре.
По их словам, проем сделан как раз напротив Центральной районной больницы Спасского района.
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