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В городе Болгаре напротив районной больницы появился «снежный» проход

16:01, 15.03.2024
В городе Болгаре напротив районной больницы появился «снежный» проход
Фото: предоставлено realnoevremya.ru читателями

Читатели интернет-газеты «Реальное время» обратились в редакцию, поделившись наблюдением о сооруженном через сугроб проходе к подстанции в городе Болгаре.

По их словам, проем сделан как раз напротив Центральной районной больницы Спасского района.

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