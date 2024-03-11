ФСБ задержала в Казани пособника ИГИЛ*
Управление ФСБ по Татарстану задержало в Казани пособника «Исламского государства»* (ИГИЛ*), рассказали «Реальному времени» в ведомстве. По имеющимся данным, задержанный — житель города 2001 года рождения.
Как сообщили в УФСБ по региону, с мая по октябрь 2020 года мужчина переводил деньги на счета ИГИЛ* в Саудовской Аравии. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшихся — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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Справка
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — признанная на территории России террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
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