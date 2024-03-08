«Движение Первых» в Саранске поздравило женщин с 8 Марта
8 марта активисты «Движения Первых» города Саранск решили порадовать представительниц прекрасного пола и провели акцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщили «Известия Мордовии».
Участники мероприятия дарили жительницам города открытки и необычные букеты из воздушных шаров. Таким образом активисты напомнили каждой женщине о ее уникальности и важности в нашей жизни.
Лучшей наградой для участников акции стали светлые улыбки и благодарные взгляды.
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