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«Движение Первых» в Саранске поздравило женщин с 8 Марта

20:30, 08.03.2024

8 марта активисты «Движения Первых» города Саранск решили порадовать представительниц прекрасного пола и провели акцию в честь Международного женского дня. Об этом сообщили «Известия Мордовии».

Участники мероприятия дарили жительницам города открытки и необычные букеты из воздушных шаров. Таким образом активисты напомнили каждой женщине о ее уникальности и важности в нашей жизни.

Лучшей наградой для участников акции стали светлые улыбки и благодарные взгляды.

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Нафиса Миннехузина
Общество
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