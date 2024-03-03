Татарстанская лыжница победила в масс-старте на юниорском первенстве России

Татарстанская лыжница Дарья Непряева выиграла масс-старт на 20 км классикой на юниорском первенстве России в Сыктывкаре. Спортсменка завершила дистанцию за 59 минут 31 секунду.

Серебро досталось москвичке Елизавете Маслаковой. Она уступила победительнице 1,5 секунды. Тройку лидеров замкнула Екатерина Никитина из Мордовии. Она отстала от Непряевой на семь секунд.

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 21—23 года завершаются сегодня. Они стартовали 28 февраля.

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