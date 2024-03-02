В Набережных Челнах выявлены два комиссионных магазина без лицензии

Прокуратура Набережных Челнов выявила два комиссионных магазина, подозреваемых в незаконной выдаче займов. Один из магазинов записан на индивидуального предпринимателя, другой — на ООО «К». Об этом сообщает «Chelny-biz.ru».

У обоих магазинов есть признаки ломбардов, однако необходимой лицензии у них нет. Более того, ООО «К» исключено Центробанком из реестра ломбардов.

В результате нарушители были привлечены к административной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве.

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