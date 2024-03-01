«Автодор»: на федеральных трассах в ближайшие сутки ожидаются снег и дождь

В пятницу, 1 марта, на всех участках трасс М-1 и М-3 ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В ночь с пятницы на субботу на обеих дорогах осадков не будет, предупреждает «Автодор».

На трассе М-4 в ближайшие сутки осадки не ожидаются в Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае. В Московской области прогнозируется кратковременный снег с дождем.

Аналогичный прогноз для М-11 в Московской области: здесь тоже ожидается снег с дождем, а на остальных участках трассы — преимущественно без осадков до субботы.

Мокрый снег с дождем может затронуть участок трассы М-12 в Подмосковье в пятницу. Во Владимирской, Нижегородской областях, Чувашии и Татарстане в ближайшие сутки, по прогнозу, преимущественно без осадков.

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Артем Гафаров