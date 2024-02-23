Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру

Чемпионки мира по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом на гала-концерте звезд спорта объявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

— Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут, — цитирует ее ТАСС.

Дины Авериной выиграла серебро на Олимпийских играх в Токио, 18 золотых медалей чемпионатов мира. Еще она является 10-кратной чемпионкой Европы. Ее сестра Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — чемпионкой Европы. Обеим сестрам по 25 лет.

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