Мужчинам в Татарстане на 23 февраля чаще всего заказывают в подарок посуду, инструменты и текстиль

Мужчинам в Татарстане на 23 февраля чаще всего заказывают в подарок посуду, инструменты и текстиль, об этом эксклюзивно «Реальному времени» сообщила пресс-служба Ozon.

По данным маркетплейса, женщины активно покупают подарки мужчинам за 10 и четыре дня до 23 февраля. Продажи этих товаров в 2023 году показали рост в 2,5 раза, а средний чек увеличился на 16%.

— Также в топе продаж из года в год товары категории Home, которая в 2023 году показала рост в 2,5 раза. Мужчинам чаще всего дарят посуду, инструменты и домашний текстиль. Средний чек в категории Home вырос на 16%, — сообщили «Реальному времени» в Ozon.

Как отмечается, чаще всего женщины дарят мужчинам на 23 февраля товары из категории Home.

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Нафиса Миннехузина