Bloomberg: саммит по Украине могут отложить из-за безучастности лидеров

Саммит по Украине могут перенести на несколько месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, Киев предлагает провести встречу в марте, но из-за безучастности мировых лидеров она с большой долей вероятности будет отложена на апрель или май.

Некоторые государства хотели бы видеть Россию за столом переговоров, утверждают источники Bloomberg.



В середине декабря Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего. Он указал на отсутствие у киевского режима идеологии и промышленности. В то же время глава государства отметил — промышленность в России набирает обороты. Сектор ОПК действует «все грамотнее и грамотнее». По такому же принципу работают и бойцы в зоне спецоперации.

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Галия Гарифуллина