В Казани на конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» выделят 1,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление культуры исполкома Казани направит 1,9 млн рублей на организацию республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Его проведут в столице Татарстана не позднее 31 марта, выяснило «Реальное время».

Услуги предоставляются в течение двух дней не менее 8 часов, с учетом одного дня генеральной репетиции, дни проведения по согласованию с заказчиком. Организатору нужно предоставить зал площадью не менее 500 квадратных метров, вместимостью не менее 350 человек в центре Казани.

Зрителей ждет концертная программа продолжительностью не менее 1,5 часа. Развлекать гостей будут ведущие на русском и татарском языках. Еще на сцене выступят ансамбль, вокалисты, танцевальный коллектив и вокальный дуэт.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлые годы организацией мероприятия занималось ООО «Пропраздник». Например, в 2023 году исполнитель организовал мероприятие за 1,4 млн рублей, а годом ранее — за 1,97 млн.

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