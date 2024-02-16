Россиян предупредили о рисках пребывания в Абхазии

Министерство иностранных дел России предупредило соотечественников о рисках безопасности посещения Абхазии. Информация размещена в telegram-канале ведомства.

Как подчеркнули в МИД, в Абхазии выпустили на свободу местного жителя, который совершил тяжкое преступление в отношении российской туристки в 2019 году. В начале февраля этого года мужчина вышел на свободу.

— По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты, о чем мы вынуждены предупредить наших соотечественников, — сообщили в МИД.

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