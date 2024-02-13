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На улице Поперечно-Ноксинской в Казани затопило дорогу

11:18, 13.02.2024 1
На улице Поперечно-Ноксинской в Казани затопило дорогу
Фото: скриншот realnoevremya.ru видео t.me/Kazan_bezopasno

На улице Поперечно-Ноксинской в Казани затопило дорогу. В Госавтоинспекции столицы Татарстана рекомендовали автомобилистам объезжать участок дороги, на котором произошла течь.

Там также отметили, что «Водоканал» и другие службы прибыли на место аварии. Принято решение об отключении водоснабжения.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:47
    капец, когда уже федералы запустят программу по капремонту
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