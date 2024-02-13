На улице Поперечно-Ноксинской в Казани затопило дорогу
На улице Поперечно-Ноксинской в Казани затопило дорогу. В Госавтоинспекции столицы Татарстана рекомендовали автомобилистам объезжать участок дороги, на котором произошла течь.
Там также отметили, что «Водоканал» и другие службы прибыли на место аварии. Принято решение об отключении водоснабжения.
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