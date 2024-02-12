Татарстан включили в федеральную программу «Плавание для всех»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан включили в число 14 регионов, которые будут участвовать в федеральной программе «Плавание для всех». Выбранные субъекты помогут обобщить полученный опыт и распространить его по всей стране, сказано в распоряжении правительства России.

В I квартале 2024 года в республике начнется пилотный проект по всеобщему обучению детей этому виду спорта. В рамках программы в регионе будут созданы условия для этой цели. Еще программа должна повысить интерес населения к занятиям плаванием как к средству сохранения и укрепления здоровья.

Программа рассчитана до 2030 года и нацелена на различные возрастные и социальные группы, в том числе на инвалидов и лиц с ОВЗ. За 6 лет в стране хотят обучить плаванию 12,5 миллиона школьников.

Помимо Татарстана, пилотный проект стартует в Крыму, Чечне, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, Архангельской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Московской, Ростовской и Свердловской областях.

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Айрат Назипов