В Госдуме рассмотрят законопроект о защите наследства детей-сирот от кредиторов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который защищает права несовершеннолетних наследников-сирот. В ближайшее время его внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Как объяснил в своем telegram-канале председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по нынешнему законодательству наследники любого возраста вместе с имуществом наследуют и долги. Депутаты предлагают освободить детей-сирот от финансовых обязательств, если наследуемое имущество является единственным жильем. В отношении него будет действовать исключительная норма права.

По словам Нилова, многие россияне, принимая наследство, заранее не знают об ответственности по долгам наследодателя.

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Айрат Назипов