«Зенит-Казань» одержал победу над «Факелом»
ВК «Зенит-Казань» одержал победу над «Факелом» из Нового Уренгоя в мачте PARI Суперлига. Команда из столицы Татарстана выиграла со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).
Благодаря победе казанская команда поднялась на 1-е место в турнирной таблице. В активе у казанского «Зенита» 51 очко. «Факел» с 30 очками занимает 10-ю строчку рейтинга.
Следующий матч подопечные Алексея Вербова проведут против нижегородского ВК «Аск». Игра состоится 14 февраля.
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