Со дна Онежского озера подняли потерпевший крушение вертолет МЧС

В Карелии провели осмотр вертолета, поднятого со дна Онежского озера. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

— В рамках уголовного дела следователем проведен осмотр поднятого со дна Онежского озера вертолета, который потерпел крушение 4 февраля 2024 года в Республике Карелия. Обнаружены тела всех трех членов экипажа. Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими, — сказано в сообщении.

Следователи СК России продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, вертолет перестал выходить на связь ночью 4 февраля в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии. Утром 5 февраля стало известно, что обломки воздушного судна обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина