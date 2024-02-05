Водолазы нашли тело первого члена экипажа вертолета Ми-8 в Карелии

Водолазы обнаружили тело первого члена экипажа Ми-8 в Карелии. Его подняли со дна онежского озера, сообщает Госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

— В 21:16 водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета, — сказано в соцсетях ведомства.

Тела еще двух членов экипажа пока не найдены. Госкомитет сообщил, что водолазы продолжат работу до полуночи, после чего будут обследовать периметр дна телеуправляемым роботом.

Вертолет перестал выходить на связь вчера ночью в ходе тренировочного полета над Онежским озером в Карелии. Сегодня утром стало известно, что обломки воздушного судна обнаружили в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.



После крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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