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Новая макаронная фабрика в Казани будет выпускать до 5 тонн продукции ежедневно

14:42, 05.02.2024
Новая макаронная фабрика в Казани будет выпускать до 5 тонн продукции ежедневно
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил макаронную фабрику Казанского производственного комбината Татпотребсоюза. Он осмотрел технологические линии предприятия, ознакомился с ассортиментом, сообщает пресс-служба раиса республики.

Производство на фабрике запустили в январе. На ней будет выпускаться до 5 тонн макаронных изделий ежедневно.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рассчитывается, что это позволит полностью обеспечить потребность Татпотребсоюза в макаронных изделиях: магазины, кооперативы и райпо готовы ежегодно приобретать около 800 тонн продукции, еще 700 тонн будет поставляться в торговые сети республики.

Первую партию макаронных изделий уже доставили бойцам СВО.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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