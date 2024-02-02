Информатора WikiLeaks приговорили к 40 годам заключения в США

Экс-программиста ЦРУ и информатора WikiLeaks Джошуа Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7. Вердикт вынес суд в Нью-Йорке.

— Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорен к 40 годам, — сказано в сообщении WikiLeaks.

Прокуратура просила для него пожизненное заключение.

Шульте работал с 2010 года в Агентстве национальной безопасности (АНБ). Спустя 5 лет он получил должность в ЦРУ, где проработал до 2016 года. Его задержали в августе 2017 года.

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Айрат Назипов