Глава МАГАТЭ в ближайшие дни планирует посетить Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшее время планирует посетить Запорожскую АЭС, Киев и Россию. Об этом он заявил на брифинге о ситуации на ЗАЭС для Совета Безопасности ООН.

— Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России, — сказал он (цитата по ТАСС).



Гросси также заявил, что собирается посетить Москву, «чтобы провести политический и технический диалог». Также гендиректор поделился планами встретиться с представителями Росатома, которые управляют Запорожской АЭС.

— В Запорожье я буду руководить очередной ротацией, это будет 16-я ротация персонала, так что я поеду с командой экспертов <...>. Я буду общаться с руководством, российским руководством станции, я увижу, как [персонал] справляется с проблемой снабжения АЭС водой, — объяснил мотивацию поездки Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ резюмировал, что всем сторонам «нужна дипломатия», которой, по его словам, Гросси и занимается.

Напомним, последняя ротация специалистов на ЗАЭС прошла 11 января — в 15-й раз с 1 сентября 2022 года. На станции посменно дежурят несколько специалистов МАГАТЭ.

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Илина Хакимова