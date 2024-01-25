Кирилл Царев: в сегменте ипотеки с господдержкой снижение объема выдач будет в пределах 30—40%

Первый зампредседателя правления «Сбербанка» Кирилл Царев спрогнозировал снижение выдачи льготной ипотеки в первом полугодии 2024 года. Это связано с тем, что банк начнет выдавать льготную ипотеку по новым правилам — только при покупке недвижимости у застройщиков-партнеров.

— До всех наших последних объявлений у нас доля льготной ипотеки (все программы) в общем объеме ипотечных выдач уже приблизилась к 75%. Прямо в моменте прогнозы по ней делать довольно сложно, потому что вопрос: а каким образом рынок будет выглядеть через месяц или через два с точки зрения ценообразования? Но понимаем, что точно объемы выдач будут меньше, чем в прошлом году. Думаю, именно в сегменте ипотеки с господдержкой снижение объема выдач будет, наверное, 30%, может быть, 40%, — сказал он в интервью РБК.

Собеседник обратил внимание, что не все факторы принятых решений еще до конца отыграны рынком, а потому цифры могут меняться.

За прошлый год в России выдали около 7 миллионов ипотечных кредитов, из которых более 2,4 миллиона — по льготным программам. Прирост ипотечного портфеля составил 4 триллиона рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году.

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