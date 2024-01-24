Деньги на будущее ребенка откладывает каждый пятый житель столицы Татарстана

Согласно совместному исследованию страховой компании «Ренессанс Жизнь» и финансового маркетплейса «Сравни», 80% казанцев увеличили свои траты на детей в два раза по сравнению с прошлым годом. Основными направлениями стали одежда и обувь, дополнительное образование и медицина.

У каждого десятого респондента (12%) расходы возросли на 10—20%. При этом 3% респондентов заявили, что их затраты не увеличились, а 4% даже смогли их сократить в половину от прошлогоднего уровня.

Заметнее всего для семейного бюджета стало изменение цен на одежду и обувь — 67% опрошенных отмечают рост расходов на эту категорию товаров. Еще 16% стали больше тратить на дополнительное образование, лагеря, кружки и секции для ребенка. У 8% респондентов заметно увеличились медицинские траты, 4% выделяют больше средств на отдых и развлечения, а 3% стали давать ребенку больше карманных денег.

Лишь 20% казанцев составляют детальный и очень подробный план будущего для своего ребенка. Чаще всего в него входят представления о траектории профессионального развития: от выбора спортивных секций и учителей для дополнительного развития до подбора вуза и даже конкретной специальности. Поэтому треть респондентов (37%) начали планировать размер финансовой подушки заранее, а каждый пятый (18%) копит средства уже сейчас.

Также 41% жителей столицы Татарстана откладывает различные суммы — в зависимости от текущей финансовой ситуации в семье. Треть (32%) складывают в кубышку 5—10 тысяч рублей ежемесячно, 12% запасают более значительные суммы — от 10 до 30 тысяч рублей. Каждый десятый (9%) может позволить выделять до 5 тысяч рублей ежемесячно. И только 3% опрошенных откладывают более 50 тысяч.

Отмечается, что самый популярный вариант для обеспечения финансовой «подушки» ребенка, — банковские продукты: 39% казанцев открыли специальный вклад с ежемесячным пополнением, 27% — депозит с высокой доходностью. Почти поровну разделились инвесторы и те, кто пользуется накопительным страхованием детей, — 9% и 10% соответственно. И еще 13% жителей Казани откладывают деньги, которые получают от сдачи в аренду жилья.

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