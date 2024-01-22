За последние пять дней из общественных пространств Казани вывезли 435 тонн снега

С территории Центра семьи «Казан», парка Победы, бульвара «Белый цветы», парка «Континент» вывезли 435 тонн снега. Вывоз снега из других парков столицы Татарстана пока не осуществлялся, рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на утреннем совещании в мэрии.

По ее словам, горожане продолжают посещать общественные пространства даже в непогоду, поэтому во всех парках открыт проход по основным транзитным дорогам. Второстепенные дороги находятся в процессе открытия на территории следующих пространств:

Центр семьи «Казан»;

бульвар Фестивальный;

парк им. Тинчурина;

парк «Калейдоскоп»;

парки у ЖК «Салават купере» и «Весна»;

бульвар «Белые цветы»;

парк «Калейдоскоп»;

набережная Казанки;

территория Большого Голубого озера.

Чуть хуже ситуация обстоит в парках им. Урицкого и «Сосновая роща». Проход по транзитным дорожкам — это проложенные вручную узкие тропы. Худшая обстановка наблюдается в Горкинско-Ометьевском лесу, парках «Дубрава» и «Комсомолец» — техника в них не заезжала.



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Галия Гарифуллина