За сутки в Казани произошло больше 300 ДТП

В Казани за 17 января поступило 326 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В двух из них не обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Кроме того, в городе за прошедшие сутки были задержаны 3 водителя в состоянии алкогольного опьянения и 3 автомобилиста, не имевших прав управления транспортным средством.

В Госавтоинспекции Казани заявили, что пятерых граждан доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Татарстан вчера накрыло мощным снегопадом. Непогода сильно усложнила дорожную обстановку в регионе. Утром Казань «стояла» в 10-балльных пробках. К вечеру они достигли восьми баллов.

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Илина Хакимова