«Известия»: российский аналог «Википедии» — «Рувики» — заработает с 15 января

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

Российский аналог «Википедии» — онлайн-энциклопедия «Рувики» — заработает в этом месяце. Уже 15 января ее сайт должны запустить в полномасштабной версии. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на компанию-разработчика.

Полномасштабный аналог будет представлен для пользователей с технологическими изменениями.

Так, была проведена работа над персонализацией контента, технологическими подборками, аудиопересказами полной и краткой версии статей, обновлен личный кабинет пользователя, а также добавлены видео и подкасты.

Всего на «Рувики» на сегодняшний день представлены 1 940 683 статьи на русском языке.

Самыми читаемыми статьями в энциклопедии за прошлый год стали «список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия на Украине, Большой театр, Москва, Украина, Международная выставка-форум «Россия», ХАМАС».

За полгода разработчики создали интерфейс «Рувики» для 20 языков народов России: в частности алтайского, башкирского, бурятского, вепсского, ингушского, калмыцкого и других. В компании уточнили, что в 2024 году планируются к открытию еще минимум 10 языковых разделов.

Напомним, в бета-версии сайт российской энциклопедии доступен для пользователей с 26 июня 2023 года.

В Роскомнадзоре, как уточняет издание, сообщили, что в прошлом году за неудаление противоправных материалов из «Википедии» в отношении компании Wikimedia Foundation было составлено 12 административных протоколов, общий размер штрафов составил 22,4 млн рублей.



В октябре 2023 года депутат Госдумы Антон Горелкин поддержал решение РКН убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении». По его мнению, эти меры можно распространить на «Википедию».

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Илина Хакимова