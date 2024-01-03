Казанский подросток устроил погоню с экипажем ДПС

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани/t.me

В Казани 16-летний подросток за рулем автомобиля попытался уйти от погони. Как сообщили в Госавтоинспекции города, подозрительного автомобилиста заприметили на улице Кул Гали.

Увидев экипаж, водитель начал сдавать назад по дороге с односторонним движением. На требования автоинспекторов молодой человек не реагировал и попытался скрыться. Его задержали на улице Ломжинской, когда подросток попытался убежать.

Пойманный ребенок не имел права садиться за руль. На него составили административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, управление автомобилем лицом, не имеющим права управления, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и опасное вождение. Автомобиль поместили на спецстоянку.

скриншот realnoevremya.ru из видео Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г.Казани/t.me

В Казани во вторник, 2 января, задержали восемь водителей. У шестерых автомобилистов выявили признаки алкогольного опьянения, еще у двоих не было прав на управление транспортным средством.

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Айрат Назипов