Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Австралии
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене представительницу Словакии Анну-Каролину Шмидлову. Матч закончился со счетом 6:2, 6:3.
Россиянка сделала 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. Встреча продлилась 1 час 16 минут.
В следующем поединке Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой. Она обыграла австралийку Дарью Савиллу.
В конце октября Вероника Кудерметова в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей победила на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Призовой фонд превышал $2,4 миллиона.
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