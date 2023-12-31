Ушел из жизни автор идеи герба Татарстана Назым Ханзафаров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 86-м году жизни скончался доктор филологических наук, автор идеи государственного герба Татарстана Назым Ханзафаров.

— Назым Ханзафаров будет похоронен в Больших Кайбицах. Прощание состоится 2 января в 11 часов по адресу Сибирский тракт, 31а, — сообщил его сын, Ильшат Ханзафаров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Назым Ханзафаров родился 12 сентября 1937 года в Болльших Кайбицах. После окончания большекайбицкой средней школы, он уехал в Казань и поступил в техническое училище №8. В 1965 году он закончил заочное отделение историко-филологического факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. В 1970 году он поступил в аспирантуру Института языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова. В 1999—2001 годах он возглавлял там отдел литературоведения, а в 2004 году вышел на пенсию.

Назым Ханзафаров был удостоен Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и Благодарностью раиса Татарстана.

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Илина Хакимова