Казанского предпринимателя могут осудить за гибель своего сотрудника

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани будут судить 52-летнего мужчину, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Следствие винит индивидуального предпринимателя в гибели 40-летнего рабочего.

По материалам дела, летом этого года бизнесмен заключил контракт на монтаж каркасно-тентового ангара по улице Тазетдинова. К работам он привлек работника, которые не прошел соответствующего обучения. В сентябре работник, не имевший страховочной системы, залез на леса и сорвался с 8-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

realnoevremya.ru (архив)

В Казани в начале августа на территории котельной «Азино» было обнаружено тело 49-летнего рабочего с признаками поражения электротоком. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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Айрат Назипов