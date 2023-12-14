Владимир Путин объяснил, зачем в России новый учебник истории

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Новый учебник истории России понадобился, чтобы донести до людей истину. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве.

— Ну их же было 60 с лишним версий. 65 <...> во многих учебниках было все, что угодно <...> нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, потому что, как известно, сегодня ребенок — завтра гражданин, — высказался глава государства.



Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина