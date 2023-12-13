В ДТП во Владимирской области пострадали 23 преподавателя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Во Владимирской области столкнулись пассажирский автобус с фурой. В результате ДТП пострадали 23 костромских преподавателя, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

— Из 23 человек, доставленных в Александровскую РБ, девять госпитализированы: двое в реанимации, семеро — в отделении в состоянии средней тяжести, остальные осматриваются врачами. Александровские мультидисциплинарные бригады оказывают людям всю необходимую помощь, — написал руководитель области.

Водитель автобуса погиб на месте. Еще шесть человек самостоятельно поехали в Сергиево-Посадскую больницу. Других пассажиров доставили в пункт обогрева в районе деревни Верхние Дворики, где им предоставили горячее питание.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе на 82-м километре автодороги Шкотово — Партизанск в Приморском крае опрокинулся автобус, в салоне которого находились 21 школьник и один сопровождающий. Всех пассажиров осмотрели медики.

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Айрат Назипов