Казанский суд рассмотрит дело о покушении на взятку пьяного капитана

Фото: скриншот realnoevremya.ru с телеграм-канала Центрального МСУ на транспорте

В Кировский райсуд Казани направлено дело 41-летнего капитана из Самарской области. Его обвиняют в покушении на дачу взятки, сообщили «Реальному времени» представители двух силовых ведомств.



Дело расследовали сотрудники Центрального МСУ на транспорте СКР, обвинение утверждал Татарский транспортный прокурор.

По версии следствия, в ноябре 2023 года капитан буксира-толкача «Тибет» в акватории Волги допустил посадку на мель своего судна с двумя баржами. Сотрудники транспортной полиции обнаружили, что командир судна нетрезв, а тот, желая избежать административного наказания, попытался передать 20 тысяч рублей, чтобы его не отправляли на медицинское освидетельствование. В итоге получил уголовное дело, поскольку полицейский отказался брать деньги и сообщил о случившемся руководству.

По итогам расследования в адрес контролирующих движение речного транспорта органов направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

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Ирина Плотникова