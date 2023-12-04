Владимир Путин поручил сообщать о возможных прорехах в поддержке семей бойцов СВО

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если в системе поддержки семей участников специальной военной операции есть недочеты, власти готовы рассмотреть их, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).



Он указал, что «система выстроена», однако прорехи могут возникнуть в связи с тем, что это «масштабная работа».

Путин подчеркнул, что должна быть выработана «полная, полноценная система таких мер поддержки», сообщает «РИА Новости».

Военнослужащие из Татарстана, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), смогли пообщаться со своими родными и близкими благодаря телемосту, который для них организовал Центральный военный округ. Мероприятие для военнослужащих проходило в одном из районов тыловой зоны, для семей — на базе военного комиссариата Татарстана.

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Маргарита Головатенко