Оборот заведений общепита Казани вырос почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани оборот заведений общепита за январь — сентябрь 2023 года вырос на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,7 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Выросла выручка предприятий общественного питания. По итогам девяти месяцев оборот общепита составил почти 14 млрд рублей, что на 30% больше, чем в аналогичном период прошлого года, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — сентября 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана составил 48,83 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 18,1% и стал самым высоким среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

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Татьяна Демина