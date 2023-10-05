Казанский и Альметьевский таможенные посты сменили свое местонахождение и прописку

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Казанский и Альметьевский таможенные посты сменили свое местонахождение и прописку. С 5 октября они продолжают свою работу по новым адресам, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



Теперь обращаться на Казанский таможенный пост необходимо по адресу: промышленная площадка Зеленодольск, строение 7, корпус 1. При этом отдел таможенного оформления и контроля №2 остается на прежнем месте — на территории железнодорожной станции «Лагерная» в помещениях филиала ПАО «Трансконтейнер» на улице Боевой.

Регион деятельности поста насчитывает 18 районов Татарстана, а также города: Казань, Зеленодольск, Буинск, Кукмор.

Что касается Альметьевского таможенного поста, то теперь он расположен на территории Альметьевской базы Управления «Татнефтеснаб», в здании проходной, расположенной по адресу: улица Объездная, дом 5, строение 1.

Регион деятельности этого поста включает в себя 14 районов республики, в том числе шесть городов: Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Лениногорск и Нурлат.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Таможенные посты осуществляют контроль товаров, перемещаемых железнодорожным, автомобильным и авиационным видами транспорта, международных почтовых отправлений, а также предметов и транспортных средств, перемещаемых гражданами для личного пользования.

Напомним, в первом полугодии 2023 года Татарстанская таможня на внутреннем рынке провела 46 проверочных мероприятий. В ходе рейдов по выявлению контрафактной продукции из торгового оборота изъяли 81 177 единиц таких товаров.



Чуть больше 17 тысяч — это предметы одежды, обувь, чехлы для телефонов, рюкзаки, детские игрушки, маркированные товарными знаками. Остальная часть относится к табачной продукции.

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Максим Кокунин