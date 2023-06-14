В Конгрессе США подняли вопрос об импичменте Байдена

В Конгрессе США подняли вопрос об импичменте президента США Джо Байдена. В статье члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт говорится о неспособности политика выполнять обязанности по охране границ страны.

— Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности, — передает ТАСС ее слова.

Ранее Боберт призывала членов партии использовать большинство, которым они обладают в Палате представителей, чтобы как можно скорее отправить Байдена в отставку: «Учитывая серьезность нарушения Джо Байденом конституционной клятвы добросовестно исполнять обязанности президента <...>, это то, что мы должны сделать большинством, представленным в Палате представителей».



Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова