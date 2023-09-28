В Татарстане изменили состав призывной комиссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав призывной комиссии республики. Ее покинули шесть человек, пополнили — два врача, следует из указа.

Из состава призывной комиссии Татарстана выведены министр спорта республики Владимир Леонов, глава Минмолодежи региона Ринат Садыков, ректор КФУ Ленар Сафин, начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и научного обеспечения кабмина РТ Андрей Выборнов. Также ее покинули замначальника штаба Управления Росгвардии по Татарстану Сергей Якушев и психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Нина Федотова.

В состав призывной комиссии Татарстана вошли врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) Военного комиссариата республики Оксана Бурлак и психиатр-нарколог Республиканского клинического наркологического диспансера Лариса Жолобова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Изменения также внесены в резервный состав призывной комиссии Татарстана. Из нее вывели 11 человек. Новыми членами резервного состава республиканской призывной комиссии стали психиатр-нарколог РКНД Светлана Тресорукова и врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Тимур Хайбрахманов.

Напомним, призывная комиссия Татарстана создана в 2005 году указом первого президента республики Минтимера Шаймиева. Ее деятельность нацелена на обеспечение организованного и своевременного призыва россиян, проживающих в регионе, на военную службу.

Подписывайтесь группой на Telegram-канал , «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE , «Дзене» и youtube-каналах «Спорт» , «Общество и культура» , «Бизнес и технологии» .

Татьяна Демина