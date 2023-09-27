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Казанским пятиклассникам рассказали о нейросетях и искусственном интеллекте

17:07, 27.09.2023 1

Казанские пятиклассники посетили кампус «Школы 21» в Казани. Экскурсию для детей организовали в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий «Урок цифры». Ведущие технологические компании пятый год подряд проводят тематические уроки, чтобы познакомить школьников с перспективными профессиями в ИТ-сфере.

Перед экскурсией школьникам рассказали, что такое нейросети, где используется искусственный интеллект и как вообще интеллект может быть искусственным. А заодно продемонстрировали возможности ИИ на примере машинного зрения.

Александр Четвергов, руководитель проектов отдела по работе с участниками и партнерами в «Школе 21»:

— Приятно видеть неподдельный интерес школьников к новым технологиям. Искусственный интеллект становится важной частью нашей жизни. Подобные мероприятия, подогревающие этот интерес, помогут ребятам успешно адаптироваться к быстро меняющемуся миру и вносить свой вклад в развитие технологий.

Подобные встречи планируется проводить и дальше.

ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:17
    придите к нам, в 5 лицей) тем более рядом
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