Зинэтула Билялетдинов: «Результат нас не устраивает, мы не показали свою игру»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3) в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. Он отметил, что результат не устраивает команду, показать игру, какую планировали, не получилось:



— Было много брака, недостаточно сделали в атаке для победы, хотя и вели в счете. Ребята старались, пытались при счете 2:2 навязать свою игру, создать моменты, но нам не все позволяли. Соперник неплохо сыграл в обороне, создал много моментов у наших ворот.

По словам тренера, меньшинство сыграло неплохо, а большинство не получилось: «Не забили, пропустили, такая проблема есть».

ХК «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в домашнем матче КХЛ, игра завершилась со счетом 3:2. У казанцев голами отметились Вадим Шипачев (1) и Артем Лукоянов (17). В составе победителей отметились Андрей Стась (3‑я минута), Джемел Смит (30) и Коди Керран (58).

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Маргарита Головатенко