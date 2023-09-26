Не поднадзорным ЦБ организациям запретят привлечение средств физлиц

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не поднадзорным Банку России организациям, чья деятельность не регулируется законодательно, запретят привлекать средства физических лиц в качестве инвестиций, такой законопроект внесли в Госдуму. Инициативу подготовили сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты Госдумы.



За нарушение предусмотрен штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В качестве следующего этапа рассматривают возможность введения уголовной ответственности.

Как отметил сенатор Николай Журавлев, закон необходимо принять в связи с актуальностью в стране проблемы финансовых пирамид: их деятельность негативно влияет на российский финансовый рынок, «может повлечь потерю денежных средств значительной части населения, а также подрывает доверие граждан к финансовым инструментам», сообщает «РИА Новости».

В России за первое полугодие 2023 года выявили около 2,5 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. За шесть месяцев удалось обнаружить более 1,1 тысячи финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 19%.

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Маргарита Головатенко